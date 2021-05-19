الجنينة تبدأ خطوة جادة للسيطرة على التهريب وحماية المواطنين





بدأت السلطات في غرب دارفور خطوة أولى لمنع التهريب وحماية المواطنين والسيطرة الكاملة على مداخل ومخارج المدينة.

وسجّل والي ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، زيارةً، الأريعاء، إلى مشروع خندق مدينة الجنينة للوقوف على سير العمل وتشجيع الفريق.

وقال الدومة في تدوينة على صفحته الرسمية” زرت اليوم برفقة لجنة أمن الولاية مشروع خندق مدينة الجنينة والوقوف على سير العمل وتشجيع فريق العمل”.

وتابع” وجدنا أنّ العمل يسير بصورة طيبة”

وأشار الدومة إلى أنّ الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة الجنينة.

وأوضح أنّ المشروع سيعمل على منع عملية التهريب وحماية المواطنين والسيطرة على مداخل المدينة.

باج نيوز