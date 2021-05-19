فتح باب التقديم لشواغر القبول العام (الدور الثاني) للجامعات الحكومية





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم لشواغر القبول العام (الدور الثاني) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لمستوى البكالريوس فقط اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021م ويستمر حتى السبت 29 مايو 2021م.

و أكدت الإدارة العامة للقبول السماح بالتقديم للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية أو مايعادلها للعام 2020م – 2021م فقط، ونوهت إلى أن النسبة المئوية في الدور الأول تمثل الحد الأدني للمنافسة في (الدور الثاني) ونوهت إلى أن الطالب الذي تم ترشيحة في الدور الأول لجامعة حكومية لايحق له التقديم للقبول في الدور الثاني والطالب الذي تم ترشيحه في الدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الأهلية عليه تقديم استقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني، ونوهت إلى أن الطالب الذي رشح في الدور الثاني لايمنح فرصة للتخلي عن مقعده وقالت (إذا لم يسجل يطبق عليه نص اللائحة).

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم الكترونيا وعلى الطلاب الاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم واجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول علي الموقع www.admission.gov.sd

وقطعت الإدارة بأن الوزارة لم تصدر أي دليل ورقي وعلي الطلاب التعامل فقط مع المعلومات الواردة بالموقع الرسمي للإدارة، وأوضحت أن رسوم التقديم داخل السودان 100 جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية وغير السودانية من الخارج 30 دولار.

باج نيوز