إعفاء (1.5) مليار دولار من ديون السودان الخارجية





كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، عن ضمان إعفاء مُتأخِّرات صندوق النقد الدولي البالغة (1.5) مليار دولار، مبينَاً أنّ مؤتمر باريس حقّق الهدف المنشود.

وقال جبريل إبراهيم في تدوينة على صفحته الرسمية، إنّهم ضمنوا إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5 مليار دولار. وأشار إلى أنّ دولاً مهمة في نادي باريس وخارجها أعلنت استعدادها لإعفاء ديونها على السودان عندما يبلغ برنامجه مع الصندوق مداه. وأضاف (كان للرئيس الفرنسي ‎إيمانويل ماكرون القدح المُعلى فيما تحقق وله شكر مستحق من الشعب السوداني).

ويطمح السودان إلى إعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين، من دولٍ ومؤسسات تجارية.

صحيفة الصيحة