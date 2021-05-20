في ليلة الزفاف .. عريس يقع في مأزق بسبب هاتفه





انتهى حفل الزفاف بسلام و غادر العروسان قاعة الزفاف، متجهين غلى منزل الزوجية، و لكن وقع العريس في مأزق بسبب قراءة العروس رسالة غرامية من غحدى زميلاته في العمل و بدأ الشك يتوغل داخل أعماقها . وفقا لما ورد في صحيفة ” ميرور” البريطانية، فإن عريس كتب عير صفحته أنه تعرض لأسوء مأزق قد يتعرض له اي شاب في ليلة زفافه فقد قضى يومه الاول في الزواج يحل في سوء تفاهم حدث أثناء ذهابه مع زوجته إلى المنزل. روى الشاب أن بعد إنتهاء حفل الزفاف و اتجاه السيارة إلى المنزل، عثرت زوجته على رسالة من غحدى زميلاته في العمل تخبره فيها ” أنها ستشتاق إليه و أنها لطالما كانت تشعر بالسعادة أثناء تواجدهما في العمل” . أوضح(بحسب اللإمارات نيوز) الشاب لزوجته أنها زميلته في العمل ولا تجمعهما أي علاقة غرامية في الماضي أو الحاضر، إلا أن زوجته لم تقتنع و بدأت الغيرة تعكر صفو يومهما و مضى الليلة يشرح لها علاقته بتلك الزميلة . جدير بالذكر أن تلك الرسالة تسببت في تعكير صفو زيجته التي بدأت بمشكلة بسبب غيرة زوجته، و لكن الامر هدأ بعد أيام من حفل الزفاف . وجه العريس رسالة لكل الشباب من خلال حسابه بعد أن وصف الموقف بأسوء موقف حدث في حياته ، فأشار إلى انه يجب توضيح كل العلاقات للطرف الآخر قبل الزواج حتى لا تعكر الغيرة صفو حياتكم كما حدث .

الخرطوم (كوش نيوز)