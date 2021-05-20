المركز الافريقي لدراسات الحوكمة يمتدح انحياز حركة (تمازج) للسلام





رحب الأمين العام للمركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين بالإرادة الوطنية الكبيرة لحركة الجبهة الثالثة (تمازج) التي لبت نداء السلام وتسعى لتحقيق التنمية والإستقرار في السودان وإستعدادها للمساهمة في التحول الديمقراطي والتماسك الوطني. جاء ذلك خلال لقائه الخميس بوفد الحركة برئاسة السيد إبراهيم عيسي حامد القائد العام لجيش الحركة بمقر المركز بالخرطوم بحضور عدد من الخبراء والمختصين وقدم د محمود تعريف بالمركز وما يقدمه من دراسات وورش تدريبية بواسطة خبراء ومختصين في المجالات المختلفة من جانبه أشاد السيد إبراهيم عيسي حامد بالدور الذي يقوم به المركز في التأهيل والتدريب، ومساهمته العلمية في إعداد الدراسات والرؤى التي تضمن تماسك الفترة الإنتقالية ووحدة السودان. وركز الطرفان وفق ( سونا) على أهمية الإسراع في إنفاذ الترتيبات الأمنية لإتفاق سلام جوبا بوصفها أهم دعامة لتحقيق الإستقرار والسلم في ربوع الوطن.

الخرطوم ( كوش نيوز)