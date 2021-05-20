التعايشي يشدّد على إصلاح القطاع المصرفي





شدّد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي ، على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي بالبلاد لمواكبة المتغيّرات التي حدثت بالبلاد بعد رفع الحظر الاقتصادي، وجهود تهيئة بيئة الاستثمار، ليضطلع بدوره الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني.

ودعا التعايشي إلى ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفي لينهض بواجباته الوطنية.

وأشار إلى أنّ الكثير من السياسات المصرفية الحالية تنطوي على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف ، الأمر الذى اقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، وذهاب التمويل إلى مشاريع لا علاقة لها بهذه الأهداف.

وشدّد عضو مجلس السيادة إلى ضرورة العمل على تعديل عدد من السياسات المصرفية الخاطئة وتوفير البيئة الملائمة للعاملين فيها.

باج نيوز