بيان توضيحي لوزارة العمل حول حادثة وفاة إحدى العاملات بمصنع بالخرطوم





أكدت وزارة العمل والإصلاح الإداري وإدارة العمل بولاية الخرطوم حرصها وإلتزامها بإتخاذ كافة التدابير لضمان تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة وأرواح العاملين والعاملات.

وقالت الوزارة في بيان توضيحي اليوم الخميس وفق (سونا) إن وفدا مشتركا من مختصي السلامة والصحة المهنية بالوزارة والإدارة العامة للعمل بولاية الخرطوم زار المصنع الذى توفيت به الشهيدة سمر صلاح يحيى ومكان الحادث للوقوف على أوجه القصور فى تطبيق الإلتزامات وتشريعات السلامة والصحة المهنية الذي أدى إلى الحادث المروع.

وأكد البيان إتخاذ مايلزم من تدابير لمنع تكرارها والقيام بتحقيق شامل حول الموضوع ونشر نتائجه لتمليك الرأي العام بالمعلومات الصحيحة بكل وضوح وشفافية، وأوضح البيان الى انهم سوف يقومون بتحديد اوجه القصور والمسئولية سواءً من ناحية التشريعات أو الممارسة والتطبيق .

وترحم البيان على الشهيدة سمر صلاح يحيى التى توفيت أثناء أداء واجبها كما قدم خالص التعازي لأسرتها الكريمة.

صحيفة السوداني