بالطريقة الهندية.. سامي عزالدين يفاجئ الجمهور بتغيير نمط الفيديو كليب





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب الشاب سامي عزالدين برفقة مجموعة من الشباب الذين كانوا يصورون معه أغنيته الجديدة (ثبت جاك) التي فاجأ بها جمهوره وقام تصويرها (فيديو كليب) بجزيرة توتي. وبحسب متابعات (كوش نيوز) كانت تدور كلمات الأغنية حول الغزل في إحداهن وهي تمضي خلف صديقين يرغب أحدهما في لفت انتباه الآخر لها، العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاجأوا بالأغنية التي أطلقها عزالدين مؤخراً واعتبروا ما قدمه تغييراً في لونية أغنياته.

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