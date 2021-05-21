د.الزين: كورونا لم تؤثر على سوق الأوراق المالية





أكد المدير الأسبق لسوق الأوراق المالية د. عصام الزين لـ(السوداني) أثر وباء كورونا السالب على كافة التعاملات في الأسهم العالمية لأن حجم التجارة بين أمريكا والصين ضخم جداً وحجم الاستثمارات في الأوراق المالية والسندات وأذونات الخزانة عالية جداً تصل لتريليون دولار، فضلاً عن تعطل صناعات كثيرة ذات صلة بعلامات وماركات تجارية.

وقلل د. الزين من أثر كورونا على سوق الأوراق المالية السودانية، مشيراً إلى أن السوق محلي ومنغلق انغلاقاً كاملاً على نفسه ولن يكون هنالك أي أثر خارجي عليه، وقال إن هنالك بعض الأسهم المدرجة تقاطعياً انخفضت بسوق الأوراق السوداني حتى من قبل ظهور وباء كورونا بسبب غياب الشفافية والإفصاح والأداء غير المميز وانخفاض المؤشرات الاقتصادية خاصة انخفاض العملة السودانية وارتفاع معدلات التضخم.

وحول أثر التراجع في مؤشرات البورصة العالمية على الذهب وسعر الصرف في البلاد، قال د. الزين إن سعر الصرف يرتبط داخلياً بالبورصة العالمية ولكن وجود مضاربات عالية جداً في أسعاره بالبلاد تؤكد لنا عدم وجود علاقة مباشرة لأسعاره بالأسعار التي تحدد عالمياً.

وتوقع الزين عدم معاودة الأسهم بالبورصةالعالمية لعافيتها إلا بعد انحسار الوباء بشكل كامل.

السوداني