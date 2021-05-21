استقرار أسعارالسلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم





تشهد الأسواق ركوداً حاداً في القوى الشرائية رغم وفرة البضائع وحجم المعروض منها من كافة أصناف السلع، وتوقع بعض التجار زيادة الأسعار لارتفاع سعر الصرف.

أكد تاجر سلع بالخرطوم إسماعيل إدريس لـ(السوداني) أن أسعار السلع تشهد استقراراً ملحوظاً في كل الأصناف، مبيناً أن لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) ألف جنيه أما بكت دقيق سيقا من (2,5) إلى (2,400) جنيه واستقر رطل شاي الغزالتين في (700) جنيه، متوقعاً زيادة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وقال تاجر سلع بأمدرمان عبدالرحيم السر إن بعض التجار لم يستأنفوا نشاطهم عقب عطلة العيد مع أسرهم في الولايات، وقال إن الأسواق تشهد ركوداً حاداً في الشراء، مشيراً إلى استقرار سعر بكت الدقيق (10) كيلو في (2,5) ألف جنيه بالجملة أما سعر العدس (4) آلاف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (500) جنيه فيما بلغ سعر ظرف الصلصة (60) جنيهاً.

وقال تاجر سلع ببحري أحمد إبراهيم إن هنالك وفرة في حجم البضائع وضعفاً في الشراء بالأسواق، وتوقع ارتفاع أسعار السلع الضرورية نسبة لزيادة سعر الصرف، مبيناً أن سعر علبة الصلصة (300) جنيه أما سعر كرتونة النشويات (المكرونة والشعيرية) (2٫250) جنيهاً لكل أما سعر رطل زيت الفول(400) جنيه، متوقعاً حدوث زيادة في أسعار السلع الجديدة.

السوداني