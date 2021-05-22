زواج النجوم ومتلازمة الفشل .. بلوبلو والحوت .. أسرار تستحق أن تروى!!





(1)

ربما تتعدد أسباب الزواج، ولكن يظل الانفصال هو القاسم المشترك في كل الزيجات التي تتم في الوسط الفني والغنائي تحديداً.. ولعل الفنانة حنان بلوبلو عاشت تجربة حياتية ذات تفاصيل مشابهة لما يحدث هذه الأيام وهي كما هو معروف كانت متزوجة من الفنان الشاب محمود عبد العزيز، ولكن الفشل كان هو خلاصة النتيجة والعلاقة ما بينها ومحمود عبد العزيز.

(2)

وأذكر أنني زرتها في منزلها بالمهندسين وسألتها عن بعض تفاصيل زواجها من محمود عبد العزيز والأسرار التي لازمت ذلك الزواج.. فقالت لي (محمود أعرفه كفنان ولم تكن تجمعني به أي علاقة أو معرفة وحتى عندما سجلنا شريط “جواب للبلد” كانت العلاقة عادية وأنا أذكر وقتها كنت في القاهرة.. وفي ذلك الوقت كنت مريضة في المستشفى وجاءني في زيارة للسؤال عن حالي.. وبعد ذلك في الخرطوم جاءني زيارة في المنزل ومعه بعض أصدقائه.

(3)

وأردفت حنان قائلة (محمود عبد العزيز زول طيب في شخصيته لذلك أعجبت به وفي ظرف عشرة أيام تم الزواج بعد أن اتصل بي تلفونياً وسألني هل أنا مرتبطة بإنسان فقلت له أنا غير مرتبطة فقال لي هل عندك مانع أن تتزوجيني.. وأنا بصراحة ما كان عندي مانع في الارتباط به كزوج.

(4)

قلت لحنان هل كنت تعرفين محمود جيداً حينما وافقت على الزواج.. فقالت (أنا كنت عارفة سلوك محمود ولكن قلت لماذا لا أكون السبب في أن يكون شخصية مسئولة وجادة حتى أصبح كما قال المثل (وراء كل عظيم امرأة) لكن فشلت في التعامل معه (وما قدرت أستمر).. وممكن تقول القسمة وأنا بطبعي لا أحب المشاكل.

(5)

زي ما قلت ليك محمود صاحب شخصية طيبة وإنساني جداً ولكن مشكلته الرئيسية هي (الشلة).. وأنا أعتبر أن شلة محمود خربت حياتنا الزوجية.. ولكن رغم اختلافي معه كزوج أعترف تماماً بأن محمود لا يوجد صوت مثله في الساحة الفنية فقط اذا اهتم بنفسه وتجربته الفنية.. وحتى الشباب الذين ظهروا من بعده هو أفضل منهم بمراحل ولكن محمود يجب أن يجد حلاً للأشخاص الذين يحومون حوله.

صحيفة الصيحة