تحقيق يكشف عن تَوَقُّف 95% من وكالات السفر لزيادة الرسوم





كشف تحقيق عن تَوقُّف 95% من وكالات السفر والسياحة بالخُرطوم بسبب زيادة رسوم تجديد التراخيص ورسوم المحليات بنسب تصل إلى 1000%. وشكا عدد من أصحاب الوكالات لـ ( السوداني ) من تراكم المديونيات عليهم بسبب إغلاق حركة السفر إزاء جائحة كورونا وضياع موسمي الحج والعمرة لعامين مما عرَّضهُم لخسائر فادحة وأصبحوا مهددين بالسجون لأن الوكالات تعتمد على مواسم الحج والعمرة وتجني منها حوالى 70% من إيراداتها السنوية.

الخُرطوم : اليسع أحمد

صحيفة السوداني