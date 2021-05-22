“كورونا” يضرب الوسط الفني في مصر.. وتفسير طبي لتلك الظاهرة





تسبب فيروس “كورونا” في وفاة عدد من الفنانين المصريين خلال الأسابيع الماضية، حيث كان آخرهم الفنان الراحل سمير غانم.

وضمت قائمة الفنانين والفنانات المتوفين بالفيروس أيضاً، هادي الجيار ورجاء الجداوي ويوسف شعبان ومحمد ريحان ونادية العراقية.

وأعلن عدد كبير من الفنانين المصريين على مدار الشهور الماضية إصابتهم بفيروس “كورونا”، قبل أن ينجح بعضهم في تجاوز الأزمة الصحية.

وجاء في قائمة الفنانين والمطربين المُصابين بكورونا مؤخراً، علي الحجار وعمر دياب وأحمد كامل وسيد رجب وأيمن عزب وأمير كرارة.

وأرجع مستشار منظمة الصحة العالمية الدكتور عصام المغازي وفقاً لـ”سكاي نيوز”، سبب انتشار الفيروس في وسط الفنانين إلى تجمعهم خلال الأعمال الفنية التي يقومون به.

وقال المغازي، إن حدوث تجمعات دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل تام يزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس، داعياً الفنانين والفنانات خاصة كبار السن منهم إلى سرعة أخذ اللقاح.

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