بعد العثور على نسخة مصحف لا تحتوي على سورة “النساء” بالكويت.. وزير الأوقاف يُعقب





أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عيسى الكندري، خطاباً موجهاً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن ما يتداول عن وجود نسخة من القرآن خالية من سورة “النساء”.

وطالب الوزير الهيئة باعتبارها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف بتحديد المتسبب خلال 3 أيام عمل واعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من وجود نسخة من القرآن الكريم داخل الكويت خالية من سورة “النساء”.

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