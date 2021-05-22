التعليم العالي: تعليق إجراءات توثيق الشهادات





قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق توثيق الشهادات الجامعية والشهادات المعتمدة الأخرى بالإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة مؤقتا انفاذا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية لدرء مخاطر تفشي فيروس(كوفيد-19)الموجة الثالثة. وشمل القرار تنظيم حضور العاملين بالإدارات والهيئات والوحدات التابغة للوزارة بنسبة 50% مع ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية لمن يباشرون العمل. كما وجه القرار الذي مهر بتوقيع الأمين العام للوزارة بروفيسور سامي شريف وفق ( سونا) بضرورة رفع تقارير راتبة عن مؤشرات العمل بالضوابط والموجهات التي تضمن سلامة الجميع. وأوضح بروفيسور سامي شريف في قراره أن الوزارة أولت إهتماما كبيرا بجائحة كورونا (كوفيد-19 ) في موجاتها الثلاث، بإصداره توجيهات لجميع منسوبي الوزارة مما اسهم في تطبيق الحزم الوقائية من خلال استمرار أنواع التقديم للقبول والمعالجات التي تمت بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة الكترونيا وتقديم الاستشارات والمساعدات عبر مركز الاستجابة والدعم الذي كان يعمل على مدار الساعة، وأشار إلى أن تنظيم المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات تم وفق الضوابط الصحية. ودعا شريف كل طالبي خدمة توثيق الشهادات بالتواصل عبر المندوب المحدد لكل جامعة لاتمام توثيق شهاداتهم خلال فترة ايقاف الثوثيق المباشر بمقر الادارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بشارع الجمهورية.

الخرطوم ( كوش نيوز)