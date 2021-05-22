صلاح وكين فى صراع الحذاء الذهبي.. الحظ لم يبتسم للفرعون بالجولة الأخيرة





اشتعل الصراع على لقب الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، مع تبقى جولة واحدة على نهاية البريميرليج بين الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى وهاري كين مهاجم توتنهام. وسجل الثنائى حتى الآن 22 هدفا لكل منهما، بينما غاب صلاح وكين عن هز شباك المنافسين فى الجولة قبل الأخيرة، مساء الأربعاء، وينتظر الجميع بكل شغف جولة غدا الأحد فى الجولة الختامية للمسابقة المحلية. ولم يسجل صلاح فى مباراة بيرنلي(بحسب اليوم السابع) رغم فوز ليفربول 3-0، كما لم يسجل كين مع توتنهام في خسارة فريقه 1-2 أمام أستون فيلا، مع تبقي جولة واحدة على نهاية البريميرليج. وأهدر صلاح انفرادين أمام بيرنلي، كانا كفيلين بابتعاده بصدارة الهدافين، في ظل سعي الريدز لتسجيل أكبر عدد من الأهداف من أجل الفوز وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، بينما لم يكن هاري كين في مستواه المعهود، خلال مواجهة أستون فيلا، خصوصا بعدما أبلغ اللاعب إدارة توتنهام برغبته في الرحيل. محمد صلاح والجولة الأخيرة ولم تبتسم الجولة الأخيرة كثيرا لمحمد صلاح من حيث التهديف مع ليفربول، منذ انضمامه للفريق في موسم 2017-2018، ولم يغب صلاح عن أى مباراة بالجولة الأخيرة مع الريدز وشارك فى المواسم الـ3 الماضية، لكنه لم يسجل إلا فى موسمه الأول مع الفريق قبل 3 سنوات أمام برايتون، بينما غاب العامين الماضيين عن هز الشباك. وحسم صلاح لقب الهداف للمرة الأولى في 2017-2018 برصيد 32 هدفا، وهو رقم قياسي لم يصل له أي لاعب في موسم واحد بالدوري الممتاز، والمرة الثانية كانت في موسم 2018-2019 حين تقاسم مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج لاعب الأرسنال الجائزة، وسجل كل منهم 22 هدفا. فيما خسر محمد السباق الموسم الماضي بعدما سجل 19 هدفا فقط، بينما أحرز جيمي فاردي لاعب ليستر 23 هدفا ليخطف الجائزة من الفرعون المصري. هاري كين والجولة الأخيرة دائما ما تبتسم الجولة الأخيرة لنجم توتنهام الذي أحرز 7 أهداف في آخر 5 مشاركات له بالدوري الإنجليزي، ففي موسم 2016-2017 سجل كين 3 أهداف بالجولة الختامية في مرمى هال سيتي، وفي موسم 2017-2018 أحرز ثنائية أمام ليستر سيتي، وهو المنافس الذي سيلاقيه كين الأحد المقبل. وفي موسم 2018-2019، كان كين مصابا ولم يشارك، بينما الموسم الماضي سجل هدفا بالجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس. وحقق كين لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مثل صلاح في موسمي في موسم 2015-2016 و2016-2017 يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس في تمام الخامسة من مساء غدا الأحد على ملعب “آنفيلد” في مباراة هامه للريدز من أجل خطف بطاقة التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك ضمن الجولة الثامنة والثلاثون (الاخيرة) من عمر مسابقة الدوري الانجليزي، بينما يقود هاري كين توتنهام أمام ليستر سيتي.

الخرطوم (كوش نيوز)