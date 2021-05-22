مشروع القومة للسودان يدشن أنشطته بثلاث ولايات





تدشن الحملة القومية للبناء والتعمير “القومة للسودان” أنشطتها بثلاث ولايات اعتبارا من غد وتتواصل حتى الجمعة. وقال محمد الطاهر رئيس اللجنه الفنيه ان اللجنة شرعت في تنفيذ الحملة القومية للبناء والتعمير (القومة للسودان) في الوقوف ميدانيا على المشروعات التي قدمتها بعض الولايات والتي تم اختيارها عبر اللجنة المختصة بدراسة المشاريع فى مجالي التعليم و الصحة توطئة لتنفيذها وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمشاريع المقترحة من الولايات وفق أولوياتها. وكانت اللجنة قد خاطبت وفق ( سونا) كافة الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي تقديم مشروعاتها بغرض الدراسة والتمويل، وقد تسلمت الردود من تسع ولايات ولا تزال تنتظر مشروعات بقية الولايات، حيث اكتملت الدراسات الأولية، وفي هذا الخصوص خاطبت الولايات لمدها بالمزيد من المعلومات توطئة لطرح العطاءات اللازمة التي ستعقبها زيارات ميدانية لكل من ولاية سنار وشمال وغرب كردفان.

الخرطوم ( كوش نيوز)