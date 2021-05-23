طلب فول عليه بيضة وتلاتة طعميات بخمسمائة جنيه في الخرطوم





في السوق العربي شرق القنصلية المصرية يوجد مطعم شهير للفول المصلح، يتزاحم عليه عشرات العمال والعابرين والسمكرجية والموظفين، اليوم قرر صاحب المطعم زيادة طلب الفول، ليصبح سعره نصف مليون بالقديم، تخيل فول عليه بيضة وتلاتة طعميات بخمسمائة جنيه، وهى أرخص وجبة سودانية لدرجة أن الناس بتكسرها يوم صرف المرتبات، أو على سبيل التغيير، الأن انت محتاج “١٥” ألف جنيه شهرياً عشان فطور عادي لفرد واحد! نصف الذين وقفوا أمام الكاشير قنعوا بالذهول، الموظف أبو جلحات علق قائلاً ” موش كان أحسن نصوم الستوت”! المرأة التي تفترش الطواقي تحسبنت ثلاثة مرات، لا فطور بعد اليوم، على مقربة من هذا المكان يوجد مكتب خالد سلك في مجلس الوزراء، وهو ربما لا يعلم أن السودان يمر بمنعطف فولي خطير، أين أنت يا محمد فول؟

عزمي عبد الرازق