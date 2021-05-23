حورية فرغلي تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها وأفراد عائلتها





كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تفاصيل علاقتها بأفراد عائلتها ووجهت رسالة إلى والدتها، أكدت فيها أنها تشتاق إليها وتحبها كثيرا.

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج “واحد من الناس”، الذي يذاع على إحدى الفضائيات المصرية، قالت فيها إن والداها تعرضا للظلم في زواجهما، مضيفة: “نحن الأبناء دفعنا الثمن”، بحسب موقع “القاهرة 24” المصري.

وخلال حديثها ألقت حورية فرغلي باللوم على والدها، معللة ذلك بأنه لم يتواصل معها أثناء مرضها وأنه كان يقول للناس إن تلك العملية ستفشل، مضيفة: “كان يجب أن يعطيني دفعة أمل”.

وقالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إن لها أخ يدعى إسماعيل يعيش في الصين، مشيرة إلى أنه يتواصل معها باستمرار، بينما تقول إن اختها تتحدث عنها بسوء دون أسباب.

العربية نت