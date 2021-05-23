الخرطوم :التربية تعلن انطلاق الامتحانات الصيفية مع الالتزام بالضوابط الصحية





– أعلنت وزارة التربية ولاية الخرطوم إنطلاق الإمتحانات الصفية للفصول الصغرى بمرحلة الأساس والصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية في جميع مدارس الولاية ، في ظل إجراءات وإشتراطات صحية صارمة جراء فيروس كورونا. وأكدت (بحسب سونا) إستقرار وهدوء الأحوال في جميع مدارس الولاية بحسب الجولات الميدانية التي قامت بها المكاتب الفنية بالمراحل التعليمية المختلفة الأساس والثانوي والتعليم الفني اليوم الأحد في عدد من مدارس الولاية.

وشهد اليوم الأحد 23 مايو إنطلاق الإمتحانات الصفية لتلاميذ مرحلة الأساس من الصف الأول الى السابع والتي تستمر لمدة أسبوع حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 3 يونيو ، بينما إنطلقت الإمتحانات الصفية للمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني يوم السبت الموافق 22 مايو على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 3 يونيو. وكشف مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي الأستاذ بابكر بخيت أن أمتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي التي انطلقت أمس السبت تمضي بصورة جيدة في هدوء تام للأحول ، وأكد أن المدارس شهدت إلتزام كبير بالإشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الإجتماعي .

وعبر مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي الأستاذ حمزة الفحل عن إطمئنانه لإنطلاق الإمتحانات الصفية لمرحلة الأساس اليوم بجميع محليات الولاية، وقال إننا وخلال زيارتنا لمحلية الخرطوم لمسنا التطبيق الجيد للإشتراطات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم. وشدد على أهمية الإلتزام بالضوابط الصحية من كافة المدارس، ودعا الأسر الى الإطمئنان على أبنائهم وانهم سوف يؤدون الإمتحان بصورة جيدة. ودعا مدير تعليم مرحلة الأساس بمحلية الخرطوم الأستاذ عبد الرحمن محمد عبدالله الى ضرورة الإلتزام التام بتوجيهات اللجنة الصحية العليا في تنفيذ الإشتراطات الصحية.

وقال مساعد مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الأستاذة قمرية عمر إن الإمتحانات في المدارس الفنية والمعاهد الحرفية تمضي بصورة طبيعية رغم بعض الغياب محدود في يوم السبت في بعض المدارس نتيجة للتضارب في ما يخص تأجيل المدارس من عدمه ، وأوضحت “قمرية” أن امتحانات اعمال الورش بالنسبة لطلاب الصف الثالث صناعي والثاني حرفي قد انطلقت أيضاً اليوم الأحد في جميع مدارس الولاية الفنية ، وأكدت الإلتزام بالإشتراطات الصحية خاصة التباعد ولبس الكمامة.

الخرطوم (كوش نيوز)