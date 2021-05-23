بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب





لم تمر سوى ساعات على تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم حتى ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بهجوم شديد على عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا. بعد مشاركتهم ظهر الجمعة في تشييع جثمان زميلهم الراحل، وبكائهم عليه، في ظل الظروف التي تتعرض لها عائلته، ومرور زوجته دلال عبد العزيز بأزمة صحية، وتواجدها في المستشفى تصارع فيروس كورونا المستجد، دون أن تحظى بفرصة توديع شريك حياتها. إلا أن عددا من نجوم الفن الذين شاركوا في تشييع الجثمان تواجدوا في المساء لحضور حفل زفاف أقيم بمدينة الجونة، بعدما سافروا على متن طائرة خاصة لحضور المناسبة. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (بحسب العربية ) عددا من الفيديوهات للفنانة يسرا، التي كانت تشارك في حفل الزفاف وترقص على أغنيات عمرو دياب الذي أحيى حفل الزفاف. كما تداول البعض مجموعة من الصور تظهر فيها لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي خلال حضور حفل الزفاف، وهو ما تسبب في الهجوم عليهن، خاصة أنه لم تمض سوى ساعات على رحيل سمير غانم. كما أن دلال عبد العزيز صديقة مقربة ليسرا وإلهام شاهين ولبلبة، وهو ما دفع الجمهور للهجوم على النجمات بسبب ما قمن به، وهو ما خلق حالة من الجدل، في ظل دفاع البعض عن الحرية الشخصية لهؤلاء النجمات في تصرفاتهن.

الخرطوم (كوش نيوز)