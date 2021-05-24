مطعم سودانى يحجز طاولة لقطة وصغارها.. عشان بتحس بالأمان معاهم





بمجرد أن تشعر القطة بالحمل والأجنة تتحرك فى بطنها، تبدأ رحلتها للبحث عن مكان آمن يصلح أن يكون مأوى لصغارها، لا تتخوف أن تواجه فيه أى أذى أو ضرر لها، ومن المعتاد أن يقع اختيارها عن مكان بعيد عن الأعين، من النادر أن ترى فيه بشر، إلا أن القطة التى صادفها النادل السودانى مُيسر ياسر اختارت أن يحظى صغارها بخدمة فندقية، فاختارت لهم إحدى طاولات المطعم الذى يعمل به ليكون بيتًا لهم.

مشهد القطة التى جلست آمنة على أحد مقاعد المطعم، جعل العاملين بالمطعم يتعاطفون معها، حتى إنهم لم يستطيعوا إخراجها من المكان، واكتفوا بوضع لافتة على الطاولة تشير إلى إنها فى حالة صيانة.

وتحدث النادل مُيسر ياسر لـ”اليوم السابع”، عن كواليس هذه القصة الإنسانية حيث قال: “القطة دائماً متواجدة فى المطعم، لأنها اعتادت على النوم بنفس المكان منذ أكثر من عام، وعندما اقترب موعد وضعها بأول أيام عيد الفطر، اختارت أن تضع صغارها بنفس المكان لأنها تشعر فيه بالأمان، وعندما علمت إدارة المطعم بالواقعة، حاولت أن تغير مكان قططها بعيداً عن الطاولة، لكنها كانت كل مرة تأخذ القطط وتضعهم مرة أخرى بنفس الطاولة التى اعتادت النوم عليها عند نهاية اليوم”.

وتابع “عندما وجدت الإدارة صعوبة تغيير مكان القطة وصغارها، اضطروا لإلغاء الطاولة من المطعم، حتى لا تحدث مشكلة مع أحد الزبائن، بسبب جلوسها على الطاولة، لذلك وضع عليها لافتة إنها خارج الخدمة على اعتبار أنها جار صيانتها”.

وأشار “عندنا فى السودان، مجتمعنا بسيط، طيب يتفهم هذه المواضيع الإنسانية، لذلك لم تحدث أى مشكلة حتى الأن ولا أحد منتبه للقطة وصغارها غيرى لأنى أحبب القطط، لذلك أتابعها يومياً”.

وعن طعام وشراب القطط وصغارها، قال مُيسر “القطة بتتغذى من بقايا الطعام المتواجدة خارج المطبخ، ثم تعود لصغارها”.

صحيفة اليوم السابع