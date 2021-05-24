لهذا السبب غير مسموح بالتقاط صور لبرج إيفل فى الليل





برج إيفل أحد الأماكن التى يرغب الكثيرون فى الذهاب إليها لمشاهدة عرض الضوء المذهل الذى يتم عرضه كل ليلة، وأثناء الجلوس أسفل المبنى المشهور عالميًا، والتفكير فى التقاط صور تذكارية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعى، عليك ألا تفعل ذلك لأنه من غير القانونى التقاط صور لبرج إيفل فى الليل.

وتعتبر أغلب الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى لبرج إيفل أثناء الليل غير قانونية لانتهاكها لحقوق الطبع والنشر وفقا لموقع travelandleisure.

وتوضح Société d’Exploitation de la Tour Eiffel الشركة التى تمتلك حقوق إضاءة البرج ليلا وتشغله، أنه يجب الحصول على إذن من الشركة لنشر صور لبرج إيفل ليلا.

وأوضحت الشركة أن برج إيفل متاح خلال ساعات النهار، أى أنه من القانونى التقاط الصور نهارا، إلا أن البرج يعد معرض أضواء تمت إضافته فى عام 1985 مملوك تقنيًا للشركة.

صحيفة اليوم السابع