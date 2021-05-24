الدولار يسجل رقما قياسيا جديدا في السوق السوداء السودانية والبنوك تخفض أسعارها





سجل الدولار الأمريكي يوم الإثنين سعراً قياسياً أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين، وذلك رغم النظام الذي أطلقته الحكومة الإنتقالية في فيراير من العام الجاري، وهو نظام السعر الموحد .

يوم الإثنين 24 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 436.00 جنيهاً .

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 24 مايو 2021 م، وجاء السعر 411.50000 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بخفض أسعار الدولار وتراوح بين 414-417 جنيه للدولار بدلاً عن أعلى سعر وصلته وهو 420 جنيها، حيث كانت البنوك تطارد يومياً في تنافس مكشوف السوق الموازي الذي بات يسيطر على الوضع ويقدم أسعارا أفضل من البنوك.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 36.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)