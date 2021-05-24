طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية للمسافرين من السعودية





أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة لعملائها في المملكة العربية السعودية للسفر إلى عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية. ويستفيد العملاء في المملكة من هذه العروض للتخطيط لعطلهم أو للسفر إلى بلدانهم لزيارة العائلة والأصدقاء.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية إلى دبي من 1038 ريالاً سعودياً، وإلى جاكرتا من 2583 ريالاً، وإلى المالديف من 2732 ريالاً، وإلى الدار البيضاء من 2851 ريالاً، وإلى نيويورك من 3811 ريالاً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 4699 ريالاً سعودياً إلى دبي، ومن 7437 ريالاً إلى جاكرتا، ومن 7398 ريالاً إلى المالديف، ومن 9457 ريالاً إلى الدار البيضاء، ومن 15987 ريالاً إلى نيويورك.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 12 يونيو على أن يتم السفر حتى 30 يونيو 2021.

وتعمل طيران الإمارات باستمرار على توفير تجربة سفر خالية من المتاعب، وقد قادت الصناعة في مبادرات المحافظة على سلامة عملائها وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. ويسافر عملاء الناقلة وهم على يقين بأن أحدث تدابير الصحة والسلامة مطبقة في كل مرحلة من مراحل السفر. كما أطلقت طيران الإمارات مؤخراً تقنية إنهاء إجراءات السفر من دون تلامس لتسهيل تجربة العملاء في مطار دبي الدولي.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.

وتواصل طيران الإمارات ريادتها من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة الحافلة بالتحديات. وأطلقت الناقلة خلال الأشهر الأخيرة عدداً من المبادرات التي ترتكز على العملاء مثل سياسات الحجوزات السخية وتمديد التغطية التأمينية متعددة المخاطر، ومساعدة أعضاء سكاي واردز على الاحتفاظ بالأميال وفئات العضوية.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في المملكة. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.

صحيفة البيان