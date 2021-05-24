الدولار يقفز بمواد البناء مجدداً بالأسواق





تشهد مواد البناء زيادة جديدة في الأسعار نتيجة لأزمة الوقود والترحيل

وقال مدير مبيعات مصنع أبا القاسم لحديد التسليح عبدالله عثمان في حديثه لـ(السوداني)إن تأثر المصانع بالكهرباء وأزمة الوقود إضافة إلى ارتفاع أسعار العملات انعكست على الإنتاجية بنسبة أقل من(50%)، مبيناً أن سعر طن حديد التسليح بالمصانع يتراوح ما بين(370-400) ألف جنيه، لافتاً لركود الحركة التجارية. وطالب عثمان هيئة المواصفات والمقاييس بمراقبة المصانع، وقال إن ارتفاع سعر الصرف ينعكس على ارتفاع الأسعار.

وأشار تاجر أسمنت ببحري، خلف الله السر لتسبب ارتفاع سعرالصرف في زيادة جديدة في السلعة وتراجع المطروح منها بالأسواق.

وقال السر في حديثه لـ (السوداني) إن هنالك زيادة كبيرة في أسعار تكلفة الترحيل من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك من (3,5) إلى (6) آلاف جنيه، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر قفز لـ (57) ألف جنيه بدلاً عن(55) ألف جنيه أما سعر طن أسمنت صخر السودان والشمال من(54) إلى (55) ألف جنيه أما سعر أسمنت قنا المصري وأسوان (50) ألف جنيه ،لافتاً إلى ركود السوق وضعف القوى الشرائية رغم تراجع الأسعار فيما بلغ سعر حديد التسليح (305) آلاف جنيه للطن، متوقعاً زيادة جديدة في الأسعار باستمرار ارتفاع أسعار العملات.

وقال تاجر أسمنت وسيخ بالخرطوم أحمد علي إن زيادة العملات وأزمة الوقود انعكست سلباً على ارتفاع الأسعار وتراجع حجم العرض بالأسواق، مبيناً أن سعرأسمنت قنا المصري(52) ألف جنيه للطن أما سعر أسمنت عطبرة وبربر(57) ألف جنيه و(56)ألف جنيه لطن أسمنت الشمال وصخر السودان.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني