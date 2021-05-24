استئناف صادر الثروة الحيوانية إلى السعودية من محجر الخويّ





أعلنت السلطات في غرب كردفان عن استئناف عمليات صادر الثروة الحيوانية من محجر الخوي البيطري، إلى المملكة العربية السعودية وفق إجراءاتٍ صحية مشدّدة.

وقال مدير المحجر، أحمد آدم يونس، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأثنين، إن استئناف الصادر جاء بعد توقفٍ طويلٍ.

وأشار إلى أنّه تمّت الاستفادة منه في مراجعة البنية التحتية للمحجر، وتدريب وتأهيل الكوادر البيطرية لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل.

وتطالب المملكة العربية السعودية بدقة التفتيش والتحقين بصورةٍ علمية للتأكّد من سلامة ومناعة الحيوان.

باج نيوز