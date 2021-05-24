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تجمّع الصيادلة السودانيين يطالب بخطوة جديدة بشأن مجلس الأدوية والسموم

2021/05/24
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

أوضح تجمّع الصيادلة السودانيين أنّ قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتشكيل المجلس القومي للأدوية والسموم ولد منبوذًا تنتابه التشوّهات.

وكشف التجمّع عن أنّ القرار ظلّ حبيس الأدراج لأكثر من عامٍ، مشيرًا إلى أنّ ذلك أثّر على أداء المجلس وأضعفه سلطاته.

وأضاف” لم تُشكل اللجان الفنية ولم تُعتمد اللوائح والسياسات ولم تتمّ هيكلة المجلس بسبب تعطيل القرار”.

ودعا تجمع الصيادلة المهنيين الزملاء والمراكز البحثية والجهات الصيدلانية ذات الأثر المتعارض وتلك التي ليس لها الحق في تمثيل المهنة إلى الانسحاب من التشكيل الحالي وتقديم أخلاق وأدبيات المهنة إعلاءً للمصلحة العامة.

ودعا التجمّع إلى إلغاء قرار التشكيل الحالي وإصدار تشكيل جديد يُراعي فيه طبيعة المجلس القومي للأدوية والسموم بما يخدم مصالحه عبر تمثيل الجهات الاعتبارية ذات الصلة المباشرة والشخصيات.

باج نيوز

2021/05/24
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