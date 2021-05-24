تجمّع الصيادلة السودانيين يطالب بخطوة جديدة بشأن مجلس الأدوية والسموم





أوضح تجمّع الصيادلة السودانيين أنّ قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتشكيل المجلس القومي للأدوية والسموم ولد منبوذًا تنتابه التشوّهات.

وكشف التجمّع عن أنّ القرار ظلّ حبيس الأدراج لأكثر من عامٍ، مشيرًا إلى أنّ ذلك أثّر على أداء المجلس وأضعفه سلطاته.

وأضاف” لم تُشكل اللجان الفنية ولم تُعتمد اللوائح والسياسات ولم تتمّ هيكلة المجلس بسبب تعطيل القرار”.

ودعا تجمع الصيادلة المهنيين الزملاء والمراكز البحثية والجهات الصيدلانية ذات الأثر المتعارض وتلك التي ليس لها الحق في تمثيل المهنة إلى الانسحاب من التشكيل الحالي وتقديم أخلاق وأدبيات المهنة إعلاءً للمصلحة العامة.

ودعا التجمّع إلى إلغاء قرار التشكيل الحالي وإصدار تشكيل جديد يُراعي فيه طبيعة المجلس القومي للأدوية والسموم بما يخدم مصالحه عبر تمثيل الجهات الاعتبارية ذات الصلة المباشرة والشخصيات.

باج نيوز