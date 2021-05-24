السودان..حجر يبحث الوضع الأمني مع رئيس بعثة يونيتامس





بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الوضع الأمني مع رئيس بعثة يونيتامس.

والأثنين، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة، رئيس بعثة”يونيتامس” فولكر بيرتس.

وقال فولكر بيرتس إنّ اللقاء بحث الوضع الأمني في البلاد والتحديات المتصلة ببند الترتيبات الأمنية وآليات تنفيذه.

وأشار فولكر إلى أنّ اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات السابق بأعضاء المجلس.

وفي الثامن عشر من مايو، أعلنت السلطات في السودان، موافقتها على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة”يونيتامس” لمدة عام اعتبارًا من الثالث من يونيو المقبل.

باج نيوز