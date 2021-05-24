الأرصاد في السودان تتوقّع هطول أمطار فوق المعدّلات





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان عن هطول أمطارٍ فوق المعدّلات إلى حدود المعدّلات المناخية في معظم الولايات وولايات الوسط.

وقالت المدير العام للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأثنين، حنان رباح، إنّ التوقّعات الموسمية للأمطار هذا العام تشير إلى هطول أمطار فوق المعدلات إلى حدود المعدلات المناخية في معظم الولايات وولايات الوسط خاصة وهي أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأشارت إلى أنّ الهيئة تقدّم التوقع الموسمي للأمطار من شهر “يونيو – يوليو – اغسطس – سبتمبر” من العام 2021م وذلك لما لها من أهمية لواضعى السياسات ومتخذي القرارات.

ودعت رباح إلى الاستعداد لأيّ طارئ وأخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة لموسم أمطار هذا العام خاصة القاطنين بالقرب من مجاري السيول وقرب مجاري النيل.

وفي السياق، قال رئيس قسم الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجويّة هيثم عابدين إنّه بناءً على التوقعات فإنّ عموم الأمطار المتوقعة في خريف هذا العام فوق المعدلات إلى حدود المعدلات المناخية في معظم أنحاء البلاد.

وأضاف” نتوقّع بداية طبيعية إلى مبكرة نسبيًا في مناطق جنوب البلاد وتجاه الوسط، وبداية طبيعية إلى متأخرة نسبيًا في مناطق شرق ووسط البلاد”.

وأردف” مناطق ولايات غرب وسط دارفور وغرب كردفان وولايات القضارف وسنار يتوقع فيها هطول أمطارغزيرة ربما أدت لسيول”.

وأشار عابدين إلى أن ذروة موسم الأمطار تكون في شهري “يونيو – سبتمبر” وتحديدًا في نهاية شهر يوليو حتى منتصف شهر سبتمبر.

وأضاف” كلّ العوامل المناخية المتوقّعة المؤثّرة على هذا الموسم ترجح هطول أمطار فوق المعدلات المناخية إلى حدود المعدلات المناخية وأنّ الأمطار المتوقعة في الهضبة الإثيوبية وإريتريا تكون فوق الممعدلات المناخية”.

باج نيوز