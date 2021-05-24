مدير البنك الدولي: السودان سيجري إصلاحات مهمة للغاية على الصعيد الاقتصادي





كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن بحثها مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، عن كيفية جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول الى مرحلة الديمقراطية المستدامة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، ان الجانبين بحثا جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية، وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهم حولها في مؤتمر باريس، موضحًا أن ذلك من خلال بحث كيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المقبلة التي يعلن عنها في الأول من يونيو من كل عام.

وكشف جبريل في تصريحات صحفية عقب محادثات مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم اليوم الاثنين، عن أن البنك الدولي سيدعم كافة الدول التي تستضيف اللاجئين والعائدين لتخفيف العبء عن اقتصادياتها.

وفي ذات السياق، قال نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، إن السودان سيجري إصلاحات مهمة للغاية على الصعيد الاقتصادي، ويعمل على تحقيق مشروعات في مجالات مياه الشرب والري والطاقة والاستثمار في مجال مشروعات كبيرة، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والبنى التحتية، ويسعى لتحقيق مجانية التعليم والارتقاء بقطاع الصحة وقطاعي النقل والمواصلات.

صحيفة السوداني