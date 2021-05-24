فضل خمس بدائل لـ يوتيوب تعرّف على أفضلها بحسب اهتمامك





هل تعلم أن هناك العديد من البدائل الأخرى لمنصة يوتيوب؟ بل إن هناك العديد من المنصات متخصصة الجمهور والمواضيع، وذلك على الرغم من أن منصة يوتيوب أهم منصة عندما يتعلق الأمر بمشاركة الفيديو ونشره، بالنسبة إلى صناع المحتوى أو للمشاهدين على حدٍ سواء. وفي نفس الوقت(بحسب موقع عرب هاردوير) إذا حاولت تحديد سبب شهرة منصة يوتيوب تجد نفسك في دائرة مفرغة، فمثلًا صناع المحتوى يفضلون العمل مع يوتيوب لأنها تقدم لهم شريحة كبيرة من الجمهور، وفي الوقت ذاته تجد الجمهور يفضل يوتيوب لأنها تقدم لهم أصناف مختلفة من المحتوى والفيديوهات للمشاهدة. ولكن إذا قررت أن تأخذ خطوة خارج يوتيوب، فإنك تجد مجموعة كبيرة من المنصات الأخرى التي تقدم محتوى مخصص لجمهور بعينه، واليوم نقدم لكم مجموعة من أفضل بدائل يوتيوب بحسب اهتمامك. منصة Vimeo: تعد أقوى منافس ليوتيوب بفضل صناع المحتوى ومستوى جودته حيث كانت أول منصة مشاركة فيديو تدعم دقة HD للفيديو، وهي تضم مجموعة من المسلسلات من إنتاجها الخاص، كما تقدم المنصة أيضاً مجموعة يومية من اختيارات فريق العمل للمشاهدة، وكذلك تضم قنوات مختلفة وخاصية لتصفح هذه القنوات، تم تأسيس الموقع في عام 2004 عن طريق زاك كلاين وجيك لودويك، وفي عام 2011 أصبح مستخدمي المنصة 65 مليون زائر شهرياً وأكثر من 8 ملايين مشترك هذا ولعبت المنصة دورًا إيجابيًا أثناء وباء COVID-19 حيث كانت منصة Vimeo في السابق تهدف إلى التنافس مع YouTube، ولكن في السنوات الأخيرة ركزت على تقديم أدوات متكاملة لجوانب مختلفة من الفيديو الرقمي، بما في ذلك البث المباشر وتسجيل الشاشة والتحرير والتوزيع والتخزين وتحقيق الربح، والتي كانت مطلوبة بشدة أثناء التباعد الاجتماعي ونتيجة لذلك حققت Vimeo إيرادات بلغت 75.1 مليون دولار، ونمواً على أساس سنوي بنسبة 44٪ من الربع الثالث من عام 2019 وبلغت أول إيرادات لها 3.4 مليون دولار. منصة Twitch: أفضل منصة بث مباشر خاصة بألعاب الفيديو، والتي تفوقت بالطبع على يوتيوب، حيث قدمت تويتش مجموعة من أشهر صناع المحتوى المهتمين بالألعاب والذين يقدمون أطول بث للألعاب حتى أنها قد تمتد لساعات، وتقوم المنصة بدعم صناع المحتوى من خلال الربح من الإعلانات واستلام التبرعات من خلال المنصة، الجدير بالذكر أن المنصة مملوكة لشركة أمازون. بدأت تويتش في يونيو 2011 متفرعًا من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv، وركز وقع Twitch في الأساس على ألعاب الفيديو، وحلول ألغازها التي يقدمها المستخدمون، وبث مسابقات الرياضة الإلكترونية، وغير ذلك من الأحداث المتعلقة بالألعاب، كما يُمكنك مشاهدة محتوى الموقع من بث حي أو فيديوهات عند الطلب. منصة CuriosityStream : تعتبر هذه المنصة أحدث منصة مشاركة فيديو حاليًا، حيث تمكّنت منصة بث الأفلام الوثائقية العلمية والتاريخية Curiosity Stream من استقطاب 13 مليون مشترك، بأفلام وثائقية حصرية عن قادة العالم والتكنولوجيا، والديناصورات، حيث تقدّم خدمة البث في أكثر من 175 دولة، وقد بدأت المنصة بتعاون بين مجموعة من أشهر صناع المحتوى على يوتيوب، وتعرض المنصة أعمال المؤسسين من صناع المحتوى بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى الآخرين الذين اشتركوا عليها، وهي تقدم محتوى وثائقي وحواري بالدرجة الأولى. يذكر أن منصة CuriosityStream تضع شروطاً صارمة لتقديم المحتوى عليها وتلزم صناع المحتوى بدرجة معينة من الجودة، ولهذا فإن المحتوى الموجود عليها يعتبر أقوى من يوتيوب. منصة Tik Tok: شكلت منصة تيك توك أكبر خطر على يوتيوب، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع يوتيوب لمجاراة سرعة منصة الشباب الجديدة، من خلال خاصية Shorts، وتعتمد تيك توك بشكل مباشر على عرض الفيديو السريع الترفيهي بشكل أساسي، الأمر الذي جذب الكثير من المستخدمين وخاصة الشباب والمراهقين على الكثير، وصناع المحتوى في وقت قصير، كما تقدم تيك توك خاصية الربح لصناع المحتوى عليها من خلال التبرعات أو الإعلانات بالتعاون معها. منصة TEDtalks: تختص هذه المنصة بشكل أساسي بمحتوى مؤتمرات Ted المشهورة حول العالم، وهي مجموعة من المؤتمرات التي تقام في الدول المختلفة ويتحدث فيها أشخاص مؤثرين وملهمين عن تجاربهم في الحياة وقصص نجاحهم، وتقدم المنصة مجموعة محتوى متنوعة بمختلف اللغات وهي مناسبة للجميع، وتضم المنصة أكثر من 2000 فيديو مختلف تغطي الكثير من المحاور والاهتمامات المختلفة. كما تضم المنصة أحاديث قصيرة وسهلة المشاهدة، وهذا لأنها تكون أقل من 6 دقائق مما يجعلها مناسبة للمشاهدة السريعة، ويمكنك مشاهدة محتوى TEDTalks عبر منصة يوتيوب أيضاً إن كنت تفضل ذلك، ولكن TEDTalks تضم مجموعة أكبر من العروض.

الخرطوم (كوش نيوز)