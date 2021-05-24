إثيوبيا: لا نقبل تدخل أميركا في شؤوننا





أعلنت إثيوبيا عدم قبولها أيّ تدخلٍ من الإدارة الأميركية في شؤونها.

وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأثنين، عن أسفها إزاء قرار الولايات المتحدة بحظر تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين، وتقليص المساعدات إلى إثيوبيا.

وألمحت إلى إعادة تقييم علاقتها مع أميركا حال استمرار التدّخل في شؤونها.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة الأميركية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، بسبب الفظائع في الإقليم كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين.

باج نيوز