الجمارك يُدوِّن بلاغاً ضد مدير شركة بدر للطيران





دوّن رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر، بلاغاً ضد مدير شركة طيران بدر أحمد أبو شعيرة ، وذلك على خلفية اتهام الأخير للجمارك بتهريب الذهب عبر المطار أمس الأول أثناء زيارة وزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمطار.

وقال مدير هيئة الجمارك في تصريحات صحفية أمس، ان واقعة ضبطية الجمارك لـ(18.5) كيلو جرام من الذهب الخالص ضبطت على إحدى رحلات شركة طيران بدر، وأكد أن الضبطية تمت بواسطة تدخل ضباط جمارك مطار الخرطوم الدولي رغم رفض مدير بدر لتفتيش الطائرة، ونوه إلى أنه تم التوجيه بعدم إقلاع الطائرة من أمام (هنقر الشركة) الخاص بها والتمسك بإقلاعها من داخل (التارمك). وكشف الطاهر أنهم ظلوا يطالبون بأن يتم تفتيش الطائرة عبر لجنة تضم ضابطا من الجمارك وضابطا من الطيران المدني وفرد أمن من شركة بدر للطيران.

في سياق متصل، كشفت إدارة جمارك مطار الخرطوم وردية (ذو النورين) التابعة لهيئة الجمارك بإدارة جمارك مطار الخرطوم، عن ضبط (171.8) جرام من الذهب بحوزة راكب مسافر لخارج البلاد قام بإخفائها بطريقة احترافية.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة