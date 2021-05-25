وزير الطاقة: إنتاج الكهرباء مازال محدوداً وكانت هنالك مُراعاة لشهر رمضان





أكّد وزير النفط والطاقة جادين علي العبيد، استمرار برمجة قطوعات المُتبعة خلال شهر رمضان، وأوضح أنه لم يحدث بها جديد.

وأرجع جادين، زيادة ساعات البرمجة خلال الأيام الحالية في بحسب (الراكوبة) لأسباب محلية في التوزيع أو مشكلات المحولات أو الشبكة، وقال (كانت هنالك مُراعاة لشهر رمضان الفضيل)، وأقرّ جادين بأنّ كمية التوليد محدودة ولم يحدث لها تغيير كبير، وأوضح أنها تُخضع لتقديرات شركة التوزيع، وقال (مثلاً القطاع السكني يأتي على حساب الصناعي وهكذا)، وأعلن جادين عرض مشروعات في قطاعات مختلفة في الطاقة خلال مؤتمر باريس، وقال (إن المؤتمر طمأننا بأن المجتمع الدولي على استعداد للوقوف مع السودان ومفتوح له كل الأبواب، وبالتالي الفرص كبيرة جداً لتنفيذ المشروعات المطروحة). وأعلن عن شروعهم في إعداد تفصيلي لمشروعات الطاقة للوصول إلى الأبواب التي فُتحت لتقديم مشروعات بصورة تفصيلية أكثر.

صحيفة الصيحة