جبريل يبحث مع البنك الدولي تمويلاً إضافياً من المؤسسات الدولية





عقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، اجتماعاً مطولاً بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي بالخرطوم بحضور وكلاء وزارة المالية ومستشاري البنك الدولي، وبحث كيفية جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول إلى مرحلة الديمقراطية المستدامة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم في تصريحات صحفية عقب محادثات مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم أمس، إن الجانبين بحثا في اجتماعهما كيفية العمل على جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية، وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهُم حولها في مؤتمر باريس، وذلك من خلال بحث كيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المُقبلة التي يعلن عنها في الأول من يونيو من كل عام، وكشف الوزير أن البنك الدولي سيدعم كافة الدول التي تستضيف اللاجئين والعائدين لتخفيف العبء عن اقتصادياتها، وأوضح أن زيارة نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم ستستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها برئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي ذات السياق، قال نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، إن السودان يقوم بإصلاحات مُهمّة للغاية على الصعيد الاقتصادي، ويعمل على تحقيق مشروعات في مجالات مياه الشرب والري والطاقة والاستثمار في مجال مشروعات كبيرة، كالطاقة والبنى التحتية، ويسعى لتحقيق مَجّانيّة التعليم والارتقاء بقطاع الصحة وقطاعي النقل والمواصلات.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة