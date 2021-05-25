زيادة في الخضر وتراجع العرض بأم درمان





تشهد الخضر زيادة كبيرة في الأسعار بأم درمان بسبب أزمة الجازولين والترحيل من مناطق الإنتاج وضعف المعروض بالأسواق لانتهاء الموسم الشتوي لبعض أصناف الخضر الشتوية . . وقال تاجر خضر بأمدرمان الحاج يوسف لـ (السوداني) إن هنالك ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضر، مبيناً أن سعر كيلو الطماطم من (200) إلى (400) جنيه أما كيلو البطاطس (400) جنيه ، وأوضح بأن حجم المعروض بالأسواق أقل من 50% فيما بلغ سعر القرع (300) جنيه أما الكوسة (300) جنيه و(400) جنيه لكيلو الباذنجان.

وأكد تاجر خضر بأم درمان عبدالهادي أحمد على ارتفاع أسعار الخضر لدخول موسم الصيف وتراجع حجم العرض بالأسواق، مبيناً أن سعر كيلو البطاطس(350-400) جنيه، وأوضح بأن ارتفاع الترحيل من مناطق الإنتاج وزيادة أسعار الوقود انعكست سلباً على الأسعار بالأسواق والمزارعين ، وبلغ سعر الفلفلية (300) جنيه وتشهد شحاً في الاسواق ، متوقعاً زيادة في الخضر باستمرار شح الخضر مقابل الطلب .

وأرجع تاجرخضر بالشعبي أمدرمان موسى آدم ارتفاع الأسعار لانتهاء الموسم الشتوي وتراجع حجم كميات الخضر وتأثرها بالأمطار خلال الفترة الماضية ما أدى لتراجع الإنتاجية، مبيناً أن سعر الطماطم من 200 إلى 350جنيهاً، متوقعاً المزيد من الارتفاع في أسعار الخضر لضعف المطروح بالاسواق وانتهاء الموسم الشتوي وبلغ سعر كيلو البامية (500) جنيه وسعر الخيار(350) جنيها وسعر قطعة العجور (100) جنيه وكيلو الليمون (500) جنيه.

وأوضح أن الأسواق في فترة الصيف تشهد جفافاً في بعض الخضر وارتفاع الأسعار، وشكا من عزوف المواطن عن الشراء ما انعكس على تراجع حجم المبيعات وبلغ سعر ربطة الرجلة (200) جنيه أما الملوخية فتشهد ندرة ببعض بالاسواق وسعر الربطة (250) جنيهاً.

الخرطوم : عبير

صحيفة السوداني