وزير المالية يقف على سير التسجيل والإستلام لبرنامج ثمرات





وقف دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي صباح اليوم الثلاثاء على سير عمليات التسجيل والإستلام لبرنامج ثمرات بمركز أبو سعد بأم درمان، بحضور نائب مدير البنك الدولى، ووزيرا التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت ووزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وذلك للإطمئنان على سير الإجراءات والإطلاع على المعوقات التى تواجه العمل. وأكد وزير المالية (بحسب سونا) على إهتمامهم بوصول المستحقات لأصحابها، حيث التقى بعدد من المواطنين عشوائيا للتأكد من استلام مستحقاتهم في برنامج ثمرات . وتعهد د. جبريل إبراهيم بمعالجة كل المعوقات لضمان وصول المستحقات لكل المواطنين بكل السودان فى أسرع وقت ممكن، وإطمأن علي الجهود المبذولة من وزارة الداخلية و كافة الجهات المعنية بالبرنامج ، مؤكدا انها تعمل بتعاون كامل وتنسيق كبير ، وأعرب عن تفاؤله أن يؤتى الأكل ثماره في وقت قريب . يذكر أن برنامج ثمرات يقدم دعما ماليا مباشرا وغير مشروط من الحكومة الإنتقالية لمساعدة الأسر السودانية لتقليل الآثار الإقتصادية السالبة على المواطنين .

الخرطوم (كوش نيوز)