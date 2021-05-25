رانيا يوسف تتلقى لقاح كورونا وتوجه نصيحة للمصريين… صور





أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على لقاح فيروس كورونا.

ونشرت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مجموعة صور أثناء تلقيها لقاح كورونا.

وعلقت على الصور قائلة “النهاردة الحمد لله حصلت على دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء”.

وتابعت “لازم كلنا نحصل على اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أى شائعات وبإذن الله مصر هتعدى الأزمة علي خير”.

وكانت مصر، قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها تسلمت أولى شحنات خامات تصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لـ”كوفيد- 19″، وذلك تمهيدا لبدء تصنيعه محليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، وصلت الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني في مصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات.

واعتبرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن “خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية”.

وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس “كورونا”، مضيفة أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.

وأكدت زايد “البدء الفوري في تصنيع لقاحات “سينوفاك” في مصانع “فاكسيرا”، على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين.

وذكرت أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.

العربية نت