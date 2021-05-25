لجنة المفقودين تكشف لـ(السوداني) معلومات جديدة عن الشهيد ود عكر





كشف رئيس لجنة اختفاء الأشخاص قسريًا، الطيب العباس، معلومات جديدة عن الشهيد محمد إسماعيل “ود عكر”، الذي تعرفت أسرته ولجان المقاومة على جثته في مشرحة مستشفي التميز.

وقال العباس لـ(السوداني)، إنه “ثبت بالحقيقة العملية أن جثمان المفقود محمد إسماعيل بمستشفي التميز”.

وأشار إلى أنه تم الاشتباه في الجثمان رقم 306 في مشرحة التميز بأنه محمد إسماعيل، أثناء إجراءات اللجنة، حيث جرى تكليف أطباء شرعيين لتشريح الجثة، كما كُلف استشاري طب أسنان شرعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضاف: “خاطبت لجنة التحقيق في ابريل الماضي، دائرة المختبرات الجنائية قسم البصمة الوراثية لأخذ عينات من المجهول ومطابقتها بعينة والدة المفقود التومة أحمد خليفة، وتابع: “أخذت الأدلة الجنائية العينة في منتصف مايو الجاري من والدته بمنزله”

وتابع: “إن اللجنة تسلمت اليوم الثلاثاء تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد تطابق البصمة الوراثية، واستمعت إلى تقرير استشاري طب الأسنان الشرعي، منوهاً إلى توافق النمط الجيني لوالدة المفقود التومة أحمد خليفة وهي الأم البيولوجية للمفقود”.

صحيفة السوداني