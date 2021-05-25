السودان.. لا اتّجاه لزيادة أسعار المواد البترولية





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، عدم وجود أيّ اتّجاه بزيادة أسعار المواد البترولية في الوقت الراهن.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، الثلاثاء، إنّ ما يثار بشأن زيادة أسعار الوقود غير صحيحة، وأنّه لم يتمّ تحديد أيّ أسعارٍ لبيع المواد البترولية.

وسابقًا، أشارت تقارير في عددٍ من الوسائط الإعلامية عن لجوء الحكومة إلى زيادة سعر جالون البنزين إلى 840 جنيهًا، والجازولين إلى 750 جنيهًا.

والأثنين، جزم مدير النقل والبترول بولاية الخرطوم، جمال حسين الصادق، باستقرار وضع المشتقات النفطية لتغطية حاجة القطاعات المستحقة.

باج نيوز