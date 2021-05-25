بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 26 مايو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 26 مايو 2021 م، وجاء السعر415.82540 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 412.50000 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 40.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)