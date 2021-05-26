ثقافة وفنون
مزمل فقيري يهاجم فضيل بقوة
ما تزال أصداء اختلاف الآراء حول اتفاقية سيداو مستمرة خاصة بعد المشهد الدرامي الذي ظهر فيه الممثل عبد الله عبد السلام الشهير بفضيل منتقداً اتفاقية سيداو وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لما قدمه فضيل.. من جانبه قام الداعية الإسلامي مزمل فقيري بمهاجمة الممثل فضيل قائلاً: (فضيل مطبق الاتفاقية على نفسو يسافر مع النساء إلى تركيا للتمثيل معهن وادعاء أن إحدى الممثلات زوجته، مشيراً في حديثه للممثل فضيل أنه أخطر من الشيوعيين وهم تجار الدين. وقام بتنشيط هاشتاق تحت مسمى مزمل فقيري يمثلني وهو ما اعتبر تحدياً لهشتاق أطلقه سابقاً الممثل فضيل.
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
مزمل فقيري داعية اسلامي لا يستهان به .. لكنه دائما يقوم بمهاجمة العلماء بدون ان يطلب منه ذلك فقط من باب استعراض العضلات ..
هاجم الشعرواي
هاجم محمد مصطفى
هاجم محمد الامين اسماعيل
وكثيرون وكثيرون مما جعله يفقد شعبيته
هل فضيل داعية اسلامي .. انه ممثل والتمثيل يجمع الممثل بالنساء … وهذا خطأ .. لكن لا نلوم فضيل وحده ..
على الشيخ مزمل فقير ان يترك الاساءة للاخرين .. الا اذا طلب منه ذلك فعليه ان يقول رأيه
مزمل فقيرى ناشط ركن نقاش وليس عالم او داعية لهذا دائما تجده يهاجم العلماء والدعاة لانه رجل جاهل والمصيبة الاكبر انه يميل مع مزاج الكفيل