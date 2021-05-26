مزمل فقيري يهاجم فضيل بقوة





ما تزال أصداء اختلاف الآراء حول اتفاقية سيداو مستمرة خاصة بعد المشهد الدرامي الذي ظهر فيه الممثل عبد الله عبد السلام الشهير بفضيل منتقداً اتفاقية سيداو وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لما قدمه فضيل.. من جانبه قام الداعية الإسلامي مزمل فقيري بمهاجمة الممثل فضيل قائلاً: (فضيل مطبق الاتفاقية على نفسو يسافر مع النساء إلى تركيا للتمثيل معهن وادعاء أن إحدى الممثلات زوجته، مشيراً في حديثه للممثل فضيل أنه أخطر من الشيوعيين وهم تجار الدين. وقام بتنشيط هاشتاق تحت مسمى مزمل فقيري يمثلني وهو ما اعتبر تحدياً لهشتاق أطلقه سابقاً الممثل فضيل.

صحيفة الصيحة