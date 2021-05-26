مباحثات” إثيوبية ـ قطرية” بشأن الأوضاع في القرن الإفريقي





بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا رضوان حسين، تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي.

وأفادت وكالة الأناضول، أنّ اجتماع بين الوزيرين القطري والإثيوبي تمّ، الأربعاء، بالدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية”قنا” إنّه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوّرات الأوضاع في القران الإفريقي، وأهمية حلّ الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل لاتّفاق.

باج نيوز