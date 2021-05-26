الشرطة تناقش خطط وترقية الأعمال الهجرية المقدمة للمواطنين





ترأس اللواء شرطة حقوقى آدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اليوم بقاعة الإجتماعات إجتماع هيئة قيادة الإدارة العامة للجوازات والهجرة. واستعرض الإجتماع تقارير أداء قدمها مدراء الدوائر والمجمعات عن سير الخطط الخاصة بترقية وتطوير الأعمال الهجرية المقدمة للمواطنين ،إضافة إلى بحث السبل الكفيله بمعالجة معوقات العمل. وقرر الإجتماع تسهيل الخدمات الهجرية للأجانب وأمن على حزمة التدابير التي يجري إنفاذها من أجل الإسراع في إصدار الجوازات للمواطنين والتى تسير وفق ما هو مخطط له رغما عن التعقيدات التقنية التى تواجه عمليات الإستخراج. وناقش الاجتماع أيضاً الترتيبات الفنية الخاصة بحج هذا العام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فيما إستمع الإجتماع لتنوير عن عمل اللجان الخاصة بتطوير بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للقوة.

الخرطوم (كوش نيوز)