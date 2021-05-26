السودان.. تعهّدات بمعالجة تحديات تصدير الماشية إلى الأردن





التقى وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي بسفير المملكة الأردنية الهاشمية.

كشف وزير الثروة الحيوانية في السودان، حافظ إبراهيم عبد النبي، عن استعداد وزارته للاستثمار في جميع مجالات الثروة الحيوانية.

وتعهّد عبد النبي بحللة كافة التحديات التي تواجه تصدير الماشية إلى الأردن وذلك وفق للاشتراطات الصحية المتّفق عليها بين البلدين في مجال تصدير اللحوم واستيراد الحيوانات الحيّة والمذبوحة.

وأضاف” هذا سيساهم بالارتقاء في تنمية وتطوير القطيع ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبه ودعم الاقتصاد القومي”.

باج نيوز