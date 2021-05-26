البرهان يعود للبلاد بعد زيارة لجمهورية جنوب السودان





عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاربعاء إلى البلاد بعد زيارة لجمهورية جنوب السودان لحضور إفتتاح جولة التفاوض بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وكان في إستقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد خاطب بقاعة الحرية بجوبا الجلسة الإفتتاحية التفاوضية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، مؤكداً حرص حكومة الفترة الإنتقالية على إستكمال مسيرة السلام .وقال”جئنا إلى المفاوضات بقلب مفتوح ومصممون على إنجاز السلام الذي بدأناه في جوبا” والذي أسفر عن توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان. وجدد البرهان وفق ( سونا) العزم على التفاوض مع عبد العزيز الحلو وإلتزامه بما تم الإتفاق عليه في إعلان المبادئ. وقال “سنظل نسعى للتحاور من أجل التوصل لسلام دائم وشامل يحقق الإستقرار والطمأنينة للسودانيين. وحيا رئيس المجلس السيادي إستجابة القائد عبد العزيز الحلو لنداء السلام، مشيداً بالدور الكبير الذي ظل يبذله الرئيس سلفاكير وكافة الشركاء الدوليين في إسناد عملية السلام ودعم مسيرة التغيير في البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)