بنك السودان يُعلن قبول (66) طلباً في مزاد النقد الأجنبي





أعلن بنك السودان المركزي عن قبول (66) طلباً في مزاد النقد الأجنبي من إجمالي (137) طلباً استلمها.

وقال بيان صحفي صادر عن البنك المركزي اليوم ، إن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (420.06) جنيه مقابل أقل سعر (401) جنيه.

وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 40,000,000.0 دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي.

وكشف المركزي عن استبعاد (71) طلباً لم تستوف الشروط المطلوبة، وذلك لعدم الإلتزام بقائمة السلع الضرورية بجانب تقديم العميل طلبه لأكثر من مصرف، وأشار إلى أن قيمة الطلبات المستلمة تقدر بنحو 46,221,435.1.

وشملت القائمة عدد من السلع من بينها ورق طباعة، قطع غيار ولايات ومعدات، اطارات شاحنات، مولدات كهربائية، حفارات، قطع غيار بصات سفرية، معدات ورش ومدخلات انتاج صناعي ومواد بلاستيك وسماد وخام حديد وكلور، صودا كاوية، شاي، كبريت منزلي.

باج نيوز