كباشى يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان بفندق بريميد بجوبا





أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض أن الوفد جاء بإرادة صادقة ورغبة أكيدة إلى التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وأضاف الكباشي وفق ( سونا) عقب لقائه بمقر إقامته بفندق بريميد بجوبا مساء الاربعاء بالسفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان عقب الجلسة الإفتتاحية لمفاوضات السلام؛ أن إتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس الماضي سيكون دافعاً في تسهيل علمية التفاوض والوصول لسلام عادل. من جانبه أكد السفير دونالد بوث إستعداد حكومته لدفع وحث الطرفين للوصول لسلام عادل يحقق الإستقرار في السودان ويلبي تطلعات السودانيين.

الخرطوم ( كوش نيوز)