وزير الصناعة يؤكد العمل على تطوير صناعة السكر





أكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ حرص الدولة في أعلى مستوياتها على ترقية وتطوير قطاع صناعة السكر من خلال وضع رؤية واضحة ترتكز على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى هذه المرحلة

وقال خلال مخاطبته اجتماع لجنة التسيير لإدارة مصنع سكر حلفا الجديدة، امس، إن الغرض من زيارة مصنع سكر حلفا الوقوف على تدني إنتاج السكر على مستوى المصانع الأربعة والذي بلغ ١٥ ألف و٤٠٠ طن من أصل المستهدف ٦٠ ألف طن ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية.

صحيفة السوداني